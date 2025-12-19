Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Regióny

VÝBUŠNÁ KYSELINA V LUŽIANKACH: Na mieste zasahuje pyrotechnik

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Látky sa podľa polície nachádzajú v nepoužívanej budove a boli nájdené počas vypratávania inventáru.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lužianky 19. decembra (TASR) - V priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu na Vinárskej ulici v obci Lužianky boli nájdené neznáme látky označené ako vysoko výbušná kyselina pikrová. Na miesto bol privolaný pyrotechnik. Polícia z bezpečnostných dôvodov priestor uzavrela a evakuovala. Na miesto smerujú aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória Ministerstva vnútra SR. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informuje na sociálnej sieti.

Látky sa podľa polície nachádzajú v nepoužívanej budove a boli nájdené počas vypratávania inventáru.


.

Neprehliadnite

Lídri na samite EÚ prebrali prípravu viacročného finančného rámca

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?