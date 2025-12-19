< sekcia Regióny
VÝBUŠNÁ KYSELINA V LUŽIANKACH: Na mieste zasahuje pyrotechnik
Látky sa podľa polície nachádzajú v nepoužívanej budove a boli nájdené počas vypratávania inventáru.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lužianky 19. decembra (TASR) - V priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu na Vinárskej ulici v obci Lužianky boli nájdené neznáme látky označené ako vysoko výbušná kyselina pikrová. Na miesto bol privolaný pyrotechnik. Polícia z bezpečnostných dôvodov priestor uzavrela a evakuovala. Na miesto smerujú aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória Ministerstva vnútra SR. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informuje na sociálnej sieti.
Látky sa podľa polície nachádzajú v nepoužívanej budove a boli nájdené počas vypratávania inventáru.
Látky sa podľa polície nachádzajú v nepoužívanej budove a boli nájdené počas vypratávania inventáru.