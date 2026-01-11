Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc v sedle pod vrchom Končitá

Ilustračná snímka. Foto: Facebook - Horská záchranná služba

Turistka začala náhle pociťovať slabosť a vyčerpanie spojené so svalovými kŕčmi. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili, ošetrili a zateplili.

Autor TASR
Liptovské Revúce 11. januára (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou. Zachraňovali 51-ročnú poľskú turistku. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Turistka začala náhle pociťovať slabosť a vyčerpanie spojené so svalovými kŕčmi. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili, ošetrili a zateplili. Následne ju transportovali na nosidlách a štvorkolkou HZS do Liptovských Revúc, odkiaľ nasledoval transport terénnym vozidlom na Donovaly. Ďalej pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode svojich známych.
