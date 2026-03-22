Nedela 22. marec 2026
VYČERPANÁ TURISTKA: Pod Krakovou hoľou pomáhali horskí záchranári

.
Snímka zo zásahu. Foto: Facebook: Horská záchranná služba

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 22. marca (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Nízke Tatry-Jasná zasahovali v nedeľu popoludní pod Krakovou hoľou. Pomoc potrebovala vyčerpaná 54-ročná slovenská turistka. Informovala o tom HZS na webovej stránke.

Žena bola s manželom na modrom turistickom chodníku v blízkosti rázcestia Kosienky, Poľana, keď po celodennej turistike začala pociťovať veľké vyčerpanie. Dvojica zároveň v zimných podmienkach strácala orientáciu v teréne a keďže nedisponovala mapami, blúdila.

Záchranári jej smerovali na pomoc cez sedlo Javorie. Dvojicu zároveň telefonicky navigovali na presun k žltému turistickému chodníku, kde počkala na príchod horských záchranárov. Manželom poskytli energetické cukríky a následne ich sprevádzali dolinou Podroh k vozidlu HZS, ktorým ich previezli k Domu HZS. Keďže turisti boli bez zranení, ďalej pokračovali samostatne.

.

