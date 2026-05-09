Sobota 9. máj 2026
Vyčerpaný český turista: V Nízkych Tatrách mu pomáhali záchranári

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Brezno 9. mája (TASR) - Záchranári z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Nízke Tatry - juh smerovali v piatok (8. 5.) vo večerných hodinách k útulni Ďurková pod Chabencom, kde ich privolali na pomoc 42-ročnému vyčerpanému českému turistovi. HZS o tom v sobotu informovala na sociálnej sieti s tým, že záchrannú akciu ukončila v skorých ranných hodinách.

Spolu s kamarátmi prešiel po červenom turisticky značenom chodníku časť hrebeňa Nízkych Tatier smerom z Donovál bez adekvátnej kondičnej prípravy. Skupina sa po celodennej turistike dostala k útulni, kde muž pociťoval už výrazné vyčerpanie a stupňujúcu sa bolesť v oblasti hrudnej chrbtice,“ uviedla HZS.

Záchranári pacienta vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a po zafixovaní vo vákuovom matraci ho transportovali terénnym vozidlom do nemocnice v Brezne.

