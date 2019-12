Východná: Hasiči dostali zrekonštruovanú zbrojnicu aj repasovanú Tatru

Východná 31. decembra (TASR) – Dobrovoľným hasičom z Východnej v okrese Liptovský Mikuláš bude po novom slúžiť repasované vozidlo Tatra 148. Odovzdal im ho štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič. V obci s približne 2200 obyvateľmi zároveň koncom decembra otvorili vynovenú hasičskú zbrojnicu.



Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vo Východnej má 121 rokov a približne 20 členov. "Pre našu obec je to veľký prínos. Hasičstvo má morálny rozmer, ochraňuje zdravie, životy a majetok ľudí... Preto pomáhame aj my, a z rozpočtu dávame nemalé finančné prostriedky pre DHZ. Robíme všetko preto, aby boli naši hasiči vybavení aj vystrojení," uviedol starosta Východnej Pavel Krupa.



Podľa Krupu došlo v tamojšom hasičskom zbore ku generačnej výmene. "Máme mladých hasičov, sú to chlapi od 20 do 30 rokov, zúčastňujú sa rôznych podujatí. V tomto roku skončili naši hasiči na druhom mieste spomedzi všetkých v celom okrese Liptovský Mikuláš," pripomenul.



Štátny tajomník rezortu vnútra zdôraznil, že zásluhou rekonštrukcie zbrojnice a nového vozidla zvýšili hasiči z Východnej svoju akcieschopnosť. "Napríklad v prípade mimoriadnych situácií alebo pri záchrane toho najcennejšieho, čo človek má. A to je jeho život a zdravie," doplnil Urbanovič.