Košice 19. októbra (TASR) - Východniari môžu podávať nominácie na dobrovoľníka roka. Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná informovala, že verejnosť môže posielať návrhy na ocenenie "Srdce pre každého" do 4. novembra do 16.00 h.



"Záver roka sa v Košickom kraji už 15 rokov nesie v znamení dôležitého podujatia. Je poďakovaním dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne, vo svojom voľnom čase a z vlastného presvedčenia púšťajú do veľkých vecí. Výsledkom ich práce je často úsmev a slová poďakovania, lebo za vynaložené úsilie nečakajú finančnú odmenu," uviedla hovorkyňa s tým, že toto oceňovanie má na Slovensku jednu z najdlhších tradícií. Nominácie môže verejnosť podať prostredníctvom formulára. O návrhoch následne rozhodne odborná komisia.



"Dobrovoľníctvo má v Košickom kraji bohatú históriu, čím sa len podčiarkuje fakt, že východniari majú ochotné srdce. Verejnosť mohla svoje nominácie po prvýkrát podať Dobrovoľníckemu centru Košického kraja v roku 2009. V súčasnosti môže nominácie do deviatich kategórií podať ktokoľvek, kto pozná človeka, skupinu ľudí alebo firmu, ktorí nezištne pomáhajú iným," upozornil predseda KSK Rastislav Trnka. Posledné roky má slávnostné decembrové oceňovanie, symbolicky na Medzinárodný deň dobrovoľníctva, putovný charakter a tento raz sa bude odovzdávať v Trebišove.



Nominácie je potrebné podať vo viacerých kategóriách, či už je to mládežnícky a seniorský dobrovoľník, dobrovoľník v sociálnej, environmentálne oblasti, kultúre, potom je to dobrovoľnícka skupina, firma, koordinátor dobrovoľníkov či dobrovoľný hasičský zbor. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na e-mailovej adrese dckk@dckk.sk, budú tiež postupne zverejnené aj na sociálnych sieťach centra.



Medzi ocenených v predošlých ročníkoch patrí napríklad Marta Kolbelová, ktorá uchováva myslavský folklór na odevoch, občianske združenie Alter Nativa, ktoré sa venuje zveľaďovaniu malebnej gemerskej obce Brdárka, či rôzne spoločnosti a firmy, ktorých zamestnanci po práci zveľaďujú životné prostredie. "Srdce pre každého je morálnym ocenením aj motiváciou pre ďalších potenciálnych dobrovoľníkov," uzavrela Strojná.