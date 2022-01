Východnú baštu Oravského hradu plánujú reštaurovať

Oravský Podzámok 10. januára (TASR) – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava plánuje reštaurovať Východnú baštu Oravského hradu. Zapojilo sa do výzvy ministerstva kultúry a požaduje dotáciu viac ako 300.000 eur. Pre TASR to uviedla riaditeľka múzea Mária Jagnešáková.



Ako dodala, múzeum by chcelo zrealizovať a zmodernizovať aj prvú časť digitálnej prírodovednej expozície na Oravskom hrade.



V tomto roku Oravské múzeum pokračuje v realizácii projektu Objavte tajomstvá hradných pevností. Partnerom je Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. "V rámci projektu bude osvetlenie doposiaľ neprístupných častí Oravského hradu – kazemát. Spevnili sme plochu v oddychovej zóne pod Oravským hradom, kde bude umiestnený úložný priestor pre batožinu a stojany na bicykle," priblížila Jagnešáková s tým, že pripravujú aj vydanie publikácie Tajemství Květeny hradu Hukvaldy. Vznikla tiež výstava Tajomstvá hradných pevností, ktorá už bola na hrade Hukvaldy a momentálne sa nachádza v hradnej dvorane Oravského hradu.



Jagnešáková vyzdvihla, že vďaka dotačnému programu rezortu kultúry sa Oravskému múzeu podarilo v minulom roku vydať knihu v Braillovom písme s názvom Félix a princeznin prsteň, a iné zaujímavosti.