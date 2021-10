Vo Východoslovenskej galérii si môžu návštevníci prezrieť tri výstavy

Košice 3. októbra (TASR) - Tri výstavy si môžu pozrieť návštevníci Východoslovenskej galérie (VSG) v Košiciach, kultúrnej organizácii Košického samosprávneho kraja. Vo výstavnom priestore Q je inštalovaná výstava Kvantové polia, ku ktorej galéria zároveň sprístupnila aj sprievodnú výstavu s rovnomenným názvom v experimentálnom pop-up priestore na Alžbetinej ulici. Vo výstavnom priestore C je sprístupnená výstava s názvom Poézia o bunkách a semenách. TASR o tom informovala PR a marketingová manažérka VSG v Košiciach Dominika Čupková.



Výstava Kvantové polia, na ktorej vystavuje svoje diela 13 umelcov, reaguje na problematiku jadrovej fyziky v nadväznosti na aktuálny globálny vývoj. "Kurátorky Tereza Záchová a Mariana Serranová vo výstave sledujú význam jadrového veku spotreby ako ultimátnej fázy antropocénu a hľadajú preň základnú topológiu v historicko-kultúrnej perspektíve. Nejde iba o neprístupnosť postihnutého miesta a adaptáciu krajiny na nové podmienky, ale aj k určitým pohrebiskám jednej ľudskej éry," priblížila Čupková s tým, že výstava potrvá do 28. novembra.



Rovnomenná výstava Kvantové polia – ateliér fotografie pražskej FAMU pozostáva z výberu prác štyroch študentov magisterského programu Katedry fotografie na pražskej FAMU a vychádza zo spoločného skúmania problematiky antropocénu. Svoje diela vystavujú umelci Veronika Čechmánková, Alexander Rossa, Eugene Martikainen a Adam Mička.



"V rámci výskumu mali študenti možnosť navštíviť miesta najpostihnutejšie výbuchom atómovej elektrárne v Černobyle a zvážiť antropocén vo vzťahu k jadrovému veku. Dlhotrvajúce následky kontaminácie, ktorej rozsah je často skloňovaný s prívlastkami ako nemysliteľný, predstavujú antropocén tak, ako ho popisuje Eva Horn - ako katastrofu bez konkrétnej udalosti, ako pomalý proces, na ktorý mierka našej každodennosti nestačí," povedala Čupková. Výstava potrvá do 3. októbra.



Treťou výstavou, ktorú si môžu návštevníci pozrieť do 16. januára 2022, je výstava s názvom Poézia o bunkách a semenách. Ide o spoločný výstavný projekt slovenskej umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a českej dizajnérky Janje Prokič.



"Vystavené práce voľne prepája motív rastlín, lepšie povedané rastu. Akvarelové kresby menších formátov sú na prvý pohľad "len" abstraktnou hrou farieb a foriem. Oválne motívy sú však inšpirované mikrosvetom - bunkami a ich organelami, o ktorých ľudstvo až do vynájdenia mikroskopu nemalo žiadnu predstavu. Obrazy väčších formátov, ako aj objekty oboch umelkýň posúvajú mierku od mikrosveta k celým telám rastlín," dodala Čupková.