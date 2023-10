Východoslovenská vodárenská bude spolupracovať s kontrolórmi samospráv

Košice 13. októbra (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a Klub akcionárov (KA) VVS budú spolupracovať s hlavnými kontrolórmi miest a obcí. Vyplýva to z memoranda podpísaného so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR. TASR o tom v piatok informovala riaditeľka KA VVS Miroslava Hančaková.



Spolupráca sa bude týkať predovšetkým vzdelávania hlavných kontrolórov v oblastiach súvisiacich s vodárenstvom, ale najmä v oblasti výkonu akcionárskych práv, ak má obec akcie, a tiež v oblasti dlhopisov a Dlhopisového programu garantovaných výnosov.



"V rámci partnerstva budeme už čoskoro organizovať školenia, navrhneme prípravu metodického pokynu týkajúceho sa problematiky dlhopisov, respektíve informácie pre členov združenia, aby hlavní kontrolóri vedeli samosprávam poskytovať odborné a objektívne odporúčania a stanoviská," uviedol Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady KA VVS. Prvý odborný seminár by mal byť už v novembri.



Jedným z poslaní Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí je podľa jeho prezidenta Jozefa Filipka zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie hlavných kontrolórov. "Ich úloha totiž nie je len dohliadať nad zákonnosťou postupu samosprávy, ale v praxi neraz fungujú aj ako akýsi poradcovia alebo dokonca metodici, ktorí starostom a poslancom pomáhajú identifikovať mantinely, v ktorých sa pri správe obce môžu pohybovať. Vítame preto ochotu VVS a Klubu akcionárov VVS byť odborným partnerom v témach, ktoré sú pomerne špecifické a s ktorými majú viac skúseností," povedal.