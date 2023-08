Východoslovenské múzeum chce obnoviť Miklušovu väznicu

Košice 3. augusta (TASR) - Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) plánuje komplexnú rekonštrukciu Miklušovej väznice v historickom centre mesta. V súvislosti s tým vyhlásilo verejnú architektonickú súťaž na návrh novej expozície. Cieľom je nájsť takú štúdiu, ktorá bude najlepšie sprítomňovať históriu väzenstva a súdnictva v Košiciach. TASR o tom z VSM informovala Katarína Ščerbanovská.



Podľa riaditeľa VSM Dominika Béreša sa VSM v najbližšom období zapojí do cezhraničnej výzvy, v ktorej by sme chceli získať finančné prostriedky na významnú rekonštrukciu a zároveň na realizáciu expozičného riešenia. Odhadovaná suma projektu predstavuje takmer dva milióny eur. Projektová dokumentácia na stavebno-technickú časť vrátane potrebných povolení je už spracovaná a pripravená na realizáciu. "Naše krajské múzeum teda v ďalšom kroku hľadá architekta, prípadne architektonické štúdio, ktoré navrhne práve to, čo budú návštevníci môcť obdivovať ďalšie desaťročia," uviedol.



"VSM postupne napĺňa zámer nájsť externé zdroje financovania na nevyhnutnú komplexnú rekonštrukciu jednej z najznámejších kultúrnych pamiatok župy. Zároveň v nej vytvorí reprezentatívnu a návštevnícky atraktívnu expozíciu, ktorá modernými prvkami priblíži históriu súdnictva a väzenstva v Košiciach pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. To všetko so zachovaním bohatstva zbierkového fondu spravovaného múzeom," doplnil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Vyhlásená architektonická súťaž hľadá riešenia s modernými technológiami a vizualizáciou. Pútavú prezentáciu má zabezpečiť technickým zariadením, interiérovým dizajnom, bezpečnými i úspornými technológiami či audiovizuálnym zariadením. Priestor chce tiež v rámci možností sprístupniť aj návštevníkom so zdravotným znevýhodnením.



Súťažné návrhy možno predkladať do 6. októbra. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je začiatok novembra.



Budova Miklušovej väznice situovaná v centre historického jadra mesta vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov pochádzajúcich z 13. až 14. storočia. Od začiatku 17. storočia do roku 1911 slúžila ako mestská väznica.