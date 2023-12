Východoslovenské múzeum ponúka adopciu predmetov z výstavy Zaži barok

Košice 24. decembra (TASR) - Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach ponúka verejnosti možnosť za finančný príspevok "adoptovať" si zbierkové predmety z expozície Zaži barok. Ak sa múzeu podarí získať cieľovú sumu 30.000 eur za 45 dní, doplní barokovú zbierku o veľkoplošné virtuálne zrkadlo, ktoré návštevníkov "vráti v čase" a prenesie ich na pompézny ples do Benátok. Informovala o tom vedúca propagačného oddelenia VSM Lenka Šafranová.



Múzeum spustilo 20. decembra vlastnú crowdfundingovú kampaň, ktorá potrvá do 2. februára. "Hoci sú naše ambície značne vyššie, ako býva štandardná výška projektov, verím, že dokážeme ľudí osloviť, a možno sa nájdu aj firemné spoločnosti, ktoré motivujú svojich zamestnancov, prípadne sa rozhodnú poskytnúť im benefit z našej rozmanitej ponuky odmien. Súčasne sa aj takýmto spôsobom snažíme odbremeniť neustále rastúcu potrebu zvýšeného vynakladania verejných zdrojov do pamäťovej inštitúcie," priblížil riaditeľ VSM Dominik Béreš.



Patrónom projektu je herec, režisér a vysokoškolský profesor Martin Huba. Adoptívnym rodičom, ktorí si barokovú zbierku osvoja za finančný príspevok, ponúka múzeum rôzne odmeny. Ak sa cieľovú sumu nepodarí dosiahnuť, peniaze sa vrátia všetkým zapojeným podporovateľom.



"Veríme, že verejnosť nezanevrela na kultúru aj napriek zložitej situácii, v akej sa dlhodobo nachádza. Som presvedčený, že je medzi nami stále dosť priaznivcov a podporovateľov umenia, ktorí rozoznajú skutočnú krásu a chápu, že i múzejné skvosty si zaslúžia tú najlepšiu opateru," konštatoval hlavný kurátor expozície Zaži barok Ivan Havlice.



VSM realizuje kampaň prostredníctvom platformy StartLab.