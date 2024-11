Východoslovenské múzeum v Košiciach prezentuje tvorbu Štefana Filepa

Košice 24. novembra (TASR) - V priestoroch Východoslovenského múzea (VM) v Košiciach nedávno sprístupnili návštevníkom výstavu "Štefan Filep '70 - retrospektíva", ktorá sa koná pri príležitosti umelcovho životného jubilea. Lenka Šafranová z VM informovala, že expozícia vznikla v spolupráci s občianskym združením CMUK - Club milovníkov umenia Košíc a kurátorsky ju zastrešil Peter Markovič.



"Návštevníci majú možnosť spoznať to, čo je pre Filepovo výtvarné vyjadrenie typické, a to 'bytostné' maliarstvo. Sprevádza ho expresívne gesto, štylizovaná až symbolická forma, koloristicky sýty maliarsky jazyk a zároveň úcta k tradičnému konceptu závesného obrazu. Autor sa nikdy nedal strhnúť iným médiom, celý život bol verný maľbe na plátne s jej možnosťami i limitami," priblížila Šafranová.



Novootvorená výstava prezentuje najmä Filepovu portrétnu tvorbu - archetypálne podobenstvá človeka uväzneného v temer abstraktnej maliarskej štruktúre. Výtvarník bol počas uplynulých rokov aj napriek unikátnemu a zapamätateľnému rukopisu menej viditeľnou košickou maliarskou osobnosťou, zúčastňoval sa najmä na kolektívnych výstavách. VM mu vytvorilo priestor na to, aby jeho jubilejná desiata autorská výstava bola zároveň prierezom umelcovej celoživotnej tvorby, ktorá okrem iného polemizuje aj o mieste človeka v prírode.



"Symbolický obraz indivídua približuje predovšetkým jeho účasť na dehumanizácii sveta. Filepove obrazy sú mementom i žalospevom, apokalypsou a súčasne neochvejnou túžbou po lepšej budúcnosti, kritickou štúdiou i básňou napnutou na rám. Túto mimoriadne silnú umeleckú výpoveď, charakteristickú odvážnym autorským postojom, si záujemcovia budú môcť pozrieť v Historickej účelovej budove múzea na Námestí Maratónu mieru," upozornila Šafranová. Výstava je sprístupnená do 15. februára budúceho roka.