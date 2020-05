Východoslovenské vodárne otvorili pre verejnosť zákaznícke centrá

Košice 19. mája (TASR) – Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) od pondelka (18. 5.) opäť otvorila pre verejnosť svoje zákaznícke centrá. Ako TASR informovala, otvorené sú všetky pobočky v mestách Košice, Prešov, Michalovce, Rožňava, Vranov nad Topľou, Bardejov, Humenné, Trebišov, Svidník, Snina a Revúca. Klientom zároveň odporúča využívať e-služby vodárne.



Zákaznícke centrá fungujú v neobmedzenom pracovnom režime tak ako pred koronakrízou. Spoločnosť ich činnosť prispôsobila novým hygienickým opatreniam. „Pracovníci zákazníckych centier budú používať ochranu tváre (rúška), pri práci s dokladmi a s peniazmi ochranné rukavice, prípadne si vydezinfikujú ruky. Všetky zákaznícke centrá budú pravidelne upratované, čistené a dezinfikované germicídnymi žiaričmi, ktoré dezinfikujú vzduch pomocou ultrafialového žiarenia,“ uviedli vodárne s tým, že pre klientov je vstup povolený len s ochranou tváre. Okrem iného pred vstupom do miestnosti každému odmerajú telesnú teplotu. „Pracovník VVS si zapíše identifikačné údaje zákazníka do evidencie pre prípadnú identifikáciu pôvodcu/nositeľa vírusu,“ dodala VVS.



Pripomenula, že klienti sa môžu vyhnúť čakacím dobám tak, že si cez call centrum rezervujú termín návštevy vopred. Odporúčajú tiež využívať e-služby vodárne, prostredníctvom ktorých si môžu vybaviť zhruba 40 percent služieb, ako napríklad zadávanie stavu vodomeru, úhradu faktúry či zmenu výšky zálohovej platby.



Svoje zákaznícke centrá pre klientov VVS dočasne uzatvorila 9. marca z preventívnych dôvodov v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu.