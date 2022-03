Východoslovenský onkologický ústav eviduje 6 pacientov z Ukrajiny

Košice 18. marca (TASR) – Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) sídliaci v Košiciach má vo svojej starostlivosti zatiaľ šiestich pacientov z Ukrajiny. Pre TASR to povedal riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť a člen predstavenstva VOÚ Igor Jenčo s tým, že na ambulantnej chemoterapii začala prvá pacientka liečbu 4. marca. Prvého pacienta hospitalizovali o dva dni na to.



Onkologicky chorým utečencom z Ukrajiny poskytujú najmä začatie, respektíve pokračovanie v onkologickej liečbe formou chemoterapie a rádioterapie. „Pacienti mávajú na naše odporúčanie dokumentáciu už preloženú. V niektorých prípadoch je problémom rozdielnosť štandardných liečebných postupov u tej–ktorej diagnózy na Slovensku a na Ukrajine,“ spresnil.



Čo sa týka jazykovej bariéry, ukrajinskí pacienti podľa neho rozumejú väčšine informácií v slovenskom jazyku. Niektorí prichádzajú aj so sprievodnou osobou, ktorá im potrebné veci preloží. Pre pacientov zároveň pripravili základné informované súhlasy s diagnostikou a liečbou v ukrajinčine.



Záujem o prácu vo VOÚ zo strany utečencov z Ukrajiny zatiaľ neevidujú. „Každou potenciálnou žiadosťou sa však budeme zaoberať,“ doplnil Jenčo.