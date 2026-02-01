< sekcia Regióny
Východoslovenský onkologický ústav rozšíril svoje vybavenie o nové CT
Nová technológia je prínosná najmä pri diagnostike nádorových ochorení, hodnotení rozsahu choroby a pri sledovaní účinnosti liečby.
Autor TASR
Košice 1. februára (TASR) - Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach rozšíril svoje technologické vybavenie o nový CT prístroj s duálnou energiou. Ako TASR informovali z VOÚ, nová technológia prináša vyššiu diagnostickú presnosť, lepšie rozlíšenie tkanív a zároveň znižuje radiačnú záťaž pre pacientov.
Na rozdiel od klasického CT dokáže nový prístroj snímať obraz pomocou dvoch rôznych energetických úrovní súčasne. „V praxi to znamená lepšie rozlíšenie jednotlivých typov tkanív, presnejšiu identifikáciu nádorových zmien a jasnejšie odlíšenie patologických ložísk od zdravého tkaniva. Vďaka využitiu dvoch zdrojov ionizujúceho žiarenia dokáže technológia poskytnúť viac diagnostických informácií o tkanivách a prípadných nádorových procesoch v ľudskom organizme,“ uviedol primár rádiologického oddelenia VOÚ Peter Šmirják.
Technológia umožňuje takzvanú materiálovú dekompozíciu, vďaka ktorej lekári získavajú detailnejší obraz o štruktúrach v tele pacienta pri menšej radiačnej záťaži. Oproti klasickému CT tak prináša viac informácií a vyššiu bezpečnosť. Keďže radiačná dávka sa v priebehu života pacienta kumuluje, je podľa Šmirjáka nevyhnutné minimalizovať dávku pri každom jednotlivom vyšetrení na najnižšiu možnú úroveň bez ohrozenia kvality diagnostiky.
Nová technológia je prínosná najmä pri diagnostike nádorových ochorení, hodnotení rozsahu choroby a pri sledovaní účinnosti liečby. Vyšetrenia sú rýchlejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie.
„Modernizáciou prístrojového vybavenia pokračujeme vo zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti nášho ústavu. Je to dôležité nielen pre zdravotný stav pacientov, ale aj pre ich komfort a psychickú pohodu. Práve u onkologických pacientov zohráva psychika významnú úlohu v celkovom liečebnom procese,“ povedal generálny riaditeľ VOÚ Tomáš Sieber.
Nová technológia zároveň pomáha aj lekárom, ktorí dokážu liečbu nastaviť presnejšie a cielenejšie. „Duálna energia nám umožňuje získať presnejšie informácie o charaktere nálezu, čo má zásadný význam pre ďalší liečebný postup,“ doplnil Sieber s tým, že ústav financoval obstaranie CT prístroja z vlastných zdrojov.
VOÚ poskytuje komplexnú onkologickú starostlivosť pre pacientov z celého východného Slovenska a každoročne lieči tisíce pacientov s rôznymi typmi nádorových ochorení. Ústav disponuje viacerými špecializovanými klinikami a odbornými oddeleniami zameranými na diagnostiku, liečbu a následné sledovanie onkologických pacientov. Zároveň je výučbovou a výskumnou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci svojej činnosti VOÚ aktívne spolupracuje s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.
