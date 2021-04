Vyčisteniu cyklotrasy Štiavnická Anča pomohlo vyše 70 dobrovoľníkov

Banská Štiavnica 20. apríla (TASR) – Trasa pripravovanej cyklotrasy Štiavnická Anča je v súčasnosti na 90 percent vyčistená, vyhladená a v niektorých úsekoch pohodlne zjazdná pre horských cyklistov. Vďačí za to aj viac ako 70 dobrovoľníkom, ktorí na trase pracovali počas posledných dvoch víkendov. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Štiavnica Terézia Sopková.



„Tento rok je v rozpočte Regiónu Štiavnica na Štiavnickú Anču vyhradených zhruba 10.000 eur, z ktorých pokryjeme drobné úpravy a vyznačenie cyklotrasy. Dobrovoľníci nám pomáhajú ušetriť peniaze na nevyhnutné úpravy úsekov, kde je trasa zjazdná ťažšie, tie sa budú vylepšovať postupne,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Región Štiavnica Igor Kuhn s tým, že aj vďaka zápalu dobrovoľníkov budú základné práce na cyklotrase dokončené zrejme už do leta.



Cyklotrasu, ktorá má viesť po násype bývalej úzkokoľajnej železnice, chcela najskôr sprejazdniť OOCR Región Štiavnica, neskôr sa projektu chopil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý chce vytvoriť asfaltovú cyklotrasu vrátane premostenia cesty v Banskej Belej, vhodnú i pre cestné bicykle a korčuliarov.



„Trasa vedie z Hronskej Breznice cez Kozelník k objektu akvadukt Kysihýbel až do centra Banskej Štiavnice na Námestie Sv. Trojice. Má dĺžku 21,3 kilometra, prevýšenie 352 metrov a je rozdelená na 21 úsekov,“ priblížila projektová koordinátorka OOCR Región Štiavnica Zuzana Parajová. Ako pre TASR prezradila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, cena stavby je aktuálne odhadovaná na 5,9 milióna eur bez DPH.



Keďže si realizácia cyklotrasy vyžiada časový horizont niekoľkých rokov, OOCR Región Štiavnica sa rozhodla trasu sprejazdniť aspoň pre horských cyklistov. „V prvej etape sprejazdnenia sme s pomocou dobrovoľníkov odstránili popadané stromy a náletové dreviny, ktoré sme sa zaviazali nahradiť výsadbou 50 kusov stromov v katastri obce Kozelník. V ďalšej etape chceme zlepšiť prejazdnosť trasy na niekoľkých kritických miestach,“ dodala Parajová.