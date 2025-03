Vydali nové stavebné povolenie pre modernizáciu Ružinovskej radiály

Bratislava 6. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal nové stavebné povolenie pre mestský projekt plánovanej modernizácie Ružinovskej radiály. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Pôvodné stavebné povolenie zrušilo Ministerstvo dopravy SR ako odvolací orgán.



Nové stavebné povolenie bolo vydané vo februári, vyvesené na úradnej tabuli bolo 27. februára. Postupne je, podľa správneho poriadku, doručované účastníkom konania. "Od 16. marca 2025 začína plynúť 15-dňová lehota na podanie odvolania," poznamenala Forman.



Prvotné povolenie na projekt vydal BSK ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských električkových dráh a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme ešte vlani v auguste. Voči nemu sa však odvolalo Združenie domových samospráv (ZDS). V rámci odvolacieho konania sa tým zaoberal rezort dopravy, ktorý následne vydané stavebné povolenie zrušil a vec vrátil späť na BSK.



"Po dôkladnom posúdení námietok podaných ZDS v konaní im stavebný úrad čiastočne vyhovel," skonštatovala Forman s tým, že zdôvodnenie vyhodnotenia námietok je uvedené v odôvodnení stavebného povolenia. Zverejnené je na úradnej tabuli.



Hlavné mesto koncom januára informovalo, že vyhlásilo verejnú súťaž na zhotoviteľa komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 miliónov eur bez DPH, financovanie má byť zabezpečené z eurofondov. Súťažné podklady bolo možné podávať do 4. marca.



S modernizáciou mesto plánuje začať v roku 2026. Práce majú byť rozdelené na etapy. Prvá etapa by sa mala začať na Záhradníckej ulici, v mieste mimoúrovňového kríženia ulíc Ružinovská a Bajkalská, po obratisko Astronomická. Následná druhá etapa by mala nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ulice 29. augusta cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska).



V rámci projektu týkajúceho sa takmer päťkilometrového úseku radiály má byť kompletne zmodernizovaná celá električková trať, teda jej spodok aj zvršok, odvodnenie, nástupné ostrovčeky, trolejové vedenie, ale aj zmodernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné na zaistenie prednosti električky. V časti od Tomášikovej po Chlumeckého ulicu má ísť opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom. Súčasťou prác majú byť aj úpravy komunikácií, križovatiek a chodníkov či komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice systémom od fasády k fasáde. Na Trnavskom mýte majú zároveň vymeniť výhybky.