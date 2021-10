Vydanie učebnice Internet vecí podporili IT firmy,odovzdali ich školám

Košice 12. októbra (TASR) – Spolu 1200 kusov učebníc Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy (SŠ), poputuje do 15 SŠ na celom Slovensku. Pôvodne elektronický dokument nadobudol fyzickú podobu vďaka podpore IT firiem. Školám ich ako dar slávnostne odovzdali v utorok. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.K vzniku učebnice prispela skupina firiem pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, a to z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach. Trhová hodnota tlačených verzií učebníc je takmer 40.000 eur.povedal riaditeľ UVP TECHNICOM František Jakab.Učebnica je určená žiakom SŠ, ale aj ďalším záujemcom o moderné technológie. Jej cieľom je oboznámiť čitateľa s konceptom Internet of Things (IoT). Využívať ju možno aj ako východiskový metodický materiál pre prípravu nových predmetov zameraných na uvedenú problematiku. Podľa výkonnej riaditeľky klastra Košice IT Valley Miriam Huckovej sa budúcnosť podnikov ukrýva práve v riešeniach IoT, ktoré môžu zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.povedala.Učebnica vznikla v rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.doplnil gestor IT Akadémie Dušan Šveda. Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku, ako aj informačné a komunikačné technológie.