Vydaním Nitrianskeho pasu chcú podporiť výletné cestovanie v kraji

Nitra 7. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj spustila od začiatku júla prvý ročník súťaže pre rodiny s deťmi pod názvom Krížom krážom s Nitrianskym pasom. Jej cieľom je podporiť výletné cestovanie v rámci Nitrianskeho kraja, vzbudiť predovšetkým v deťoch, ich rodičoch a starých rodičoch záujem o prírodné a historické zaujímavosti, informoval výkonný riaditeľ KOCR Vladimír Vnuk. Súťaž potrvá do 31. októbra.



KOCR vybrala top 30 výletných miest v Nitrianskom kraji, ktoré je potrebné navštíviť v období od 1. júla do 31. októbra 2023. Návštevníci budú počas výletov zbierať body na virtuálny Nitriansky cestovný pas. Ide o virtuálnu kartu v telefóne, ktorá na základe zoskenovania QR kódu zaznamenáva body získané návštevou každého z týchto 30 miest. "Zaujímavých miest máme oveľa viac, no predovšetkým sme chceli zviditeľniť a podporiť menej známe miesta, preto niektoré populárne lokality v súťaži nie sú," povedal Vnuk.



Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže, sa zaregistruje na webovej stránke KOCR www.krizomkrajom.sk/sutaz. Do e-mailu dostane svoj virtuálny Nitriansky cestovný pas. Počas návštevy ktoréhokoľvek z 30 vybraných miest v období do konca októbra musí súťažiaci nájsť na tomto mieste plagát s vizuálom súťaže, naskenovať do mobilu QR kód, zadať číslo svojho virtuálneho Nitrianskeho pasu, ktoré mu príde formou SMS a systém mu automaticky pridelí body. Na to, aby bol súťažiaci zaradený do žrebovania, musí nazbierať minimálne 75 bodov. Body budú pridelené aj za to, ak návštevník pošle svoju selfie fotografiu z výletného miesta a nahrá ju do systému.