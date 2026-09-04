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Výdatnosť vodných zdrojov v okrese Trenčín na zásobovanie zatiaľ stačí
Problémy s dodávkou pitnej vody spoločnosť TVK neeviduje.
Autor TASR
Trenčín 4. septembra (TASR) - Výdatnosť vodných zdrojov v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom je vzhľadom na pretrvávajúce sucho na minimálnych hodnotách, no okrem niekoľkých lokalít postačuje na pokrytie potrieb obyvateľov. TASR o tom informoval vedúci divízie vody spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) František Repa.
Problémy s dodávkou pitnej vody podľa neho spoločnosť TVK neeviduje. Keďže naďalej pretrváva suché a teplé počasie, spoločnosť aj na svojom webom sídle žiada odberateľov, aby s pitnou vodou nakladali hospodárne.
„Obmedzenia platia v trenčianskych častiach Kubrica a Kubrá, v obciach Dolná Poruba, Mníchova Lehota, Beckov a Lubina. Spoločnosť TVK zaslala samosprávam žiadosti o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody. Sú to lokality, ktoré sú zásobované z lokálnych vodných zdrojov, nie sú pripojené na skupinový vodovod a sú závislé od výdatnosti izolovaného miestneho zdroja pitnej vody,“ doplnil Repa.
Ako dodal, spoločnosť TVK sleduje výdatnosť vodných zdrojov v svojej prevádzke, ako aj priebeh spotreby obyvateľstva. Pokiaľ by súčasná situácia pretrvávala a prípadne došlo k jej zhoršeniu, TVK by museli pristúpiť k cielenej regulácii a rozsiahlejšiemu obmedzeniu používania pitnej vody.
„Pitná voda je v súlade s platnou legislatívou určená výlučne na pitné a hygienické účely a je zakázané ju používať na príklad na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či polievanie verejných priestranstiev. V kritickej situácii v najviac zasiahnutých lokalitách by spoločnosť TVK realizovala náhradné zásobenie pitnou vodou cisternami,“ zdôraznil Repa.
Dlhodobým opatrením je podľa neho znižovanie strát vodovodnej siete ich obnovou, prepájanie deficitných oblastí na skupinové vodovody, dobudovanie a pripojenie nových zdrojov pitnej vody do vodovodného systému a sprísnenie legislatívy na ochranu vodných zdrojov.
Problémy s dodávkou pitnej vody podľa neho spoločnosť TVK neeviduje. Keďže naďalej pretrváva suché a teplé počasie, spoločnosť aj na svojom webom sídle žiada odberateľov, aby s pitnou vodou nakladali hospodárne.
„Obmedzenia platia v trenčianskych častiach Kubrica a Kubrá, v obciach Dolná Poruba, Mníchova Lehota, Beckov a Lubina. Spoločnosť TVK zaslala samosprávam žiadosti o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody. Sú to lokality, ktoré sú zásobované z lokálnych vodných zdrojov, nie sú pripojené na skupinový vodovod a sú závislé od výdatnosti izolovaného miestneho zdroja pitnej vody,“ doplnil Repa.
Ako dodal, spoločnosť TVK sleduje výdatnosť vodných zdrojov v svojej prevádzke, ako aj priebeh spotreby obyvateľstva. Pokiaľ by súčasná situácia pretrvávala a prípadne došlo k jej zhoršeniu, TVK by museli pristúpiť k cielenej regulácii a rozsiahlejšiemu obmedzeniu používania pitnej vody.
„Pitná voda je v súlade s platnou legislatívou určená výlučne na pitné a hygienické účely a je zakázané ju používať na príklad na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či polievanie verejných priestranstiev. V kritickej situácii v najviac zasiahnutých lokalitách by spoločnosť TVK realizovala náhradné zásobenie pitnou vodou cisternami,“ zdôraznil Repa.
Dlhodobým opatrením je podľa neho znižovanie strát vodovodnej siete ich obnovou, prepájanie deficitných oblastí na skupinové vodovody, dobudovanie a pripojenie nových zdrojov pitnej vody do vodovodného systému a sprísnenie legislatívy na ochranu vodných zdrojov.