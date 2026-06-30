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Výdatnosť zdrojov vody je oproti dlhodobému priemeru nižšia aj o 40 %
Vodárenská spoločnosť v tomto období zaslala výzvu na obmedzenie a zákaz používania pitnej vody na iné účely do viacerých miest a obcí, presný počet nespresnila.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. júna (TASR) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) eviduje výrazný pokles zrážok a zníženie hladín vodných zdrojov v porovnaní s obdobím pred 10 či 15 rokmi. V rámci výdatnosti zdrojov vody oproti dlhodobému priemeru evidujú 30- až 40-percentný pokles. Pre TASR to uviedla riaditeľka marketingu a komunikácie StVPS Slavomíra Vogelová.
StVPS upozorňuje, že pri aktuálnom trende hrozí bez zavedenia obmedzení vyčerpanie vodných zdrojov a výpadky dodávok pitnej vody, čo by malo negatívny dosah na obyvateľov, poľnohospodárstvo i priemysel. „Situácia je v obciach rôzna, závisí od výdatnosti vodného zdroja, ktorý je určený pre dodávku vody verejným vodovodom. Problém zo zásobovaním pitnou vodou nastáva hlavne v obciach bez akumulácie pitnej vody, teda v obciach bez vodojemu, a tiež v obciach s väčším počtom paušálnych odberateľov,“ priblížila Vogelová.
Vodárenská spoločnosť v tomto období zaslala výzvu na obmedzenie a zákaz používania pitnej vody na iné účely do viacerých miest a obcí, presný počet nespresnila. „Obce na podnet našej spoločnosti zavádzajú preventívne opatrenia, ako zákaz polievania záhrad, napúšťania bazénov či umývania áut, aby predišli kritickému nedostatku vody najmä počas letných mesiacov,“ skonštatovala Vogelová.
StVPS pripomína, že vymáhateľnosť obmedzení zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s obecnou políciou. Za porušenie zákazu môžu byť udelené aj pokuty, výzva však nie je pre obce priamo záväzná. „V extrémnych prípadoch môže dôjsť k regulovanému prístupu k vode, napríklad k vypínaniu dodávok vody v určitých časových intervaloch alebo obmedzeniu tlaku vody v potrubí. Najprísnejším opatrením je núdzové zásobovanie vodou pomocou cisterien, keď je dostupná len na pitie a základnú hygienu,“ dodala Vogelová.
StVPS zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Spoločnosť pitnou vodou zásobuje vyše 657.000 ľudí.
StVPS upozorňuje, že pri aktuálnom trende hrozí bez zavedenia obmedzení vyčerpanie vodných zdrojov a výpadky dodávok pitnej vody, čo by malo negatívny dosah na obyvateľov, poľnohospodárstvo i priemysel. „Situácia je v obciach rôzna, závisí od výdatnosti vodného zdroja, ktorý je určený pre dodávku vody verejným vodovodom. Problém zo zásobovaním pitnou vodou nastáva hlavne v obciach bez akumulácie pitnej vody, teda v obciach bez vodojemu, a tiež v obciach s väčším počtom paušálnych odberateľov,“ priblížila Vogelová.
Vodárenská spoločnosť v tomto období zaslala výzvu na obmedzenie a zákaz používania pitnej vody na iné účely do viacerých miest a obcí, presný počet nespresnila. „Obce na podnet našej spoločnosti zavádzajú preventívne opatrenia, ako zákaz polievania záhrad, napúšťania bazénov či umývania áut, aby predišli kritickému nedostatku vody najmä počas letných mesiacov,“ skonštatovala Vogelová.
StVPS pripomína, že vymáhateľnosť obmedzení zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s obecnou políciou. Za porušenie zákazu môžu byť udelené aj pokuty, výzva však nie je pre obce priamo záväzná. „V extrémnych prípadoch môže dôjsť k regulovanému prístupu k vode, napríklad k vypínaniu dodávok vody v určitých časových intervaloch alebo obmedzeniu tlaku vody v potrubí. Najprísnejším opatrením je núdzové zásobovanie vodou pomocou cisterien, keď je dostupná len na pitie a základnú hygienu,“ dodala Vogelová.
StVPS zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Spoločnosť pitnou vodou zásobuje vyše 657.000 ľudí.