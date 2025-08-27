< sekcia Regióny
Vydával sa za pracovníka NBS a chcel kradnúť, polícia po ňom pátra
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Polícia pátra po podvodníkovi ázijského pôvodu, ktorý chcel okradnúť 59-ročného muža z okresu Pezinok o 30.000 eur. Vydával sa za bezpečnostného pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS), ktorému mal muž odovzdať hotovosť. Pretým ho kontaktovali ďalší podvodníci s tým, že má napadnutý účet v banke a stal sa obeťou podvodu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ako priblížil, muž sa v zmysle inštrukcií dostavil pred obchodné centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave, kde sa stretol s neznámym mužom ázijského pôvodu. „Tesne pred odovzdaním finančnej hotovosti však muž zmenil názor a peniaze odmietol odovzdať, pričom tesne pred odchodom z miesta falošného pracovníka NBS stihol odfotiť mobilným telefónom,“ doplnil hovorca. Podvodníci podľa Szeiffa následne muža kontaktovali, zaslali mu aj falošné predvolanie na výsluch.
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. V prípade, že občania disponujú informáciami o totožnosti muža, majú ich oznámiť.
