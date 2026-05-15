VYDÁVAL SA ZA SYNOVCA: Seniorka prišla podvodom o takmer 20.000 eur
Pýtal od nej hotovosť vo výške 40.000 eur a vyvíjal na ňu nátlak.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 15. mája (TASR) - Seniorka prišla podvodom o takmer 20.000 eur. Prípadom sa už zaoberajú policajti z Malaciek. Ženu vo veku 84 rokov oklamal človek, ktorý sa vydával za jej synovca. Pýtal od nej hotovosť vo výške 40.000 eur a vyvíjal na ňu nátlak. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Seniorka nakoniec po naliehaniach a prosbách podľa inštrukcií položila na parkovisku pred jedným z hotelov v Brne, na predné koleso zaparkovaného motorového vozidla, finančnú hotovosť vo výške 19.800 eur v obálke,“ uviedla polícia.
Opätovne vyzvala občanov, aby o podvodoch informovali svojich starších rodinných príslušníkov. V prípade podozrenia na podvod je potrebné kontaktovať linku 158 a nikomu peniaze neodovzdať.
