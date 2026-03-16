Pondelok 16. marec 2026
VYDIERALI KONATEĽA FIRMY: V Poprade obvinili troch mužov

Muži spoločne vošli do priestorov jednej z popradských firiem, prešli ku kancelárii konateľa spoločnosti a cez dvere krikom požadovali od neho peniaze.

Poprad 16. marca (TASR) - Polícia obvinila troch mužov, ktorí vydierali konateľa jednej z firiem v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ho i fyzicky napadli. Incident sa stal v piatok (13. 3.). Obvineniu aktuálne čelia muži vo veku 62, 21 a 28 rokov.

Spoločne vošli do priestorov jednej z popradských firiem, prešli ku kancelárii konateľa spoločnosti a cez dvere krikom požadovali od neho peniaze. Následne vykopli dvere a fyzicky na neho zaútočili dreveným hranolom. Zároveň sa mu vyhrážali zabitím, pokiaľ im peniaze nedá. „Došlo k poškodeniu oblečenia i zariadenia kancelárie. Prinútili muža, aby autom šiel s nimi k bankomatu a peniaze vybral. Cestou sa mužovi z auta podarilo utiecť,“ dodala hovorkyňa.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade na základe získanej dôkaznej situácie trojicu mužov obvinil zo zločinu vydierania.
