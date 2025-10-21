< sekcia Regióny
Vydieranie či obmedzovanie osobnej slobody: Mladíka z Tatier obvinili
Polícia 18-ročného muža zadržala v sobotu (18. 10.) krátko pred polnocou, následne skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Poprad 21. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie 18-ročnému mladíkovi z Vysokých Tatier zo zločinu vydierania a zo zločinu obmedzovania osobnej slobody. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vyšetrovaním bolo preukázané, že tento muž dlhodobo spôsoboval svojím konaním mladej slečne nepríjemnosti. Počas mnohých stretnutí ju fyzicky atakoval spôsobom, ktorý jej bol nepríjemný i občas bolestivý. Bránil jej vo voľnom pohybe podľa jej denného harmonogramu, trval na tom, aby spolupracovali na rôznych projektoch, nútil ju klamať, obmedzoval ju vo voľnom pohybe a zabraňoval jej podľa vlastných predstáv viesť osobný život. Nútil ju, aby zotrvávala v jeho spoločnosti napriek jej nesúhlasu,“ uviedla Ligdayová.
Ako pokračovala, celé toto nezmyselné a neprípustné konanie mladíka vyvrcholilo, keď slečnu prinútil nastúpiť do osobného auta a niekoľko hodín ju vozil po Poprade a bránil jej vystúpiť. „Žiadal, aby bola v jeho spoločnosti. Trval na neustálom vzájomnom stretávaní sa, podľa jeho pravidiel,“ povedala Ligdayová.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov okresný vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.
