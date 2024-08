Vydýchnu si vodiči? Obmedzenia pri Strečne sa dočasne zmiernia

Žilina 6. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou sa dočasne zmiernia. Ako informovala prednostka Okresného úradu v Žiline Emília Pavlusíková, so zhotoviteľom a dopravnou políciou sa v utorok dohodli na zrušení obmedzenia v jednom jazdnom pruhu medzi 17.00 h a 7.00 h. Toto opatrenie by predbežne malo platiť do 13. augusta.











