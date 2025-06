Výhercovia ankety Kniha Záhoria si oficiálne prevzali ocenenia

Senica 4. júna (TASR) - Výhercovia 14. ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria si v stredu v senickom DAV-e oficiálne prevzali ocenenia. Do ročníka 2023 - 2024 bolo zaregistrovaných 50 kníh týkajúcich sa Záhoria z daných rokov. Najpopulárnejšou knihou sa vďaka 465 hlasom stala publikácia s názvom Senica púl Vídne od autorskej dvojice Peter Brezina a Ján Peter. TASR o tom informovala riaditeľka Záhorskej knižnice Silvia Sameková.



Nasledovali Romantické kolieska Ruda Ovečku (452 platných hlasov). Na tretej priečke sa umiestnil titul Dejiny našej dediny Veľké Leváre 1918 - 1924 od Pavla Vrableca (357 platných hlasov). „Tohtoročné nominované knihy získali celkovo 2855 platných hlasov. Vzhľadom na to, že je to viac ako v predošlom ročníku, nás organizátorov teší takýto záujem verejnosti. Dúfame, že tento trend bude naďalej pokračovať,“ uviedla.



Hlasovanie bolo možné v priebehu apríla osobne v knižniciach v Senici, Skalici a Malackách aj online. Aktuálny ročník čitateľskej ankety Kniha Záhoria organizovala Záhorská knižnica spolu so Záhorským múzeom v Skalici, s Mestským centrom kultúry Malacky a mestom Senica.