Výhľad na Zvolen z veže kostola si môžu ľudia pozrieť od 1. júla

Zvolen 12. júna (TASR) - Výhľad na mesto z veže rímsko-katolíckeho kostola sv. Alžbety vo Zvolene si ľudia budú môcť pozrieť od 1. júla. Radnica o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



V súčasnosti vo veži pokračujú rekonštrukčné práce, ktorých cieľom je zlepšenie kultúrneho zážitku návštevníkov. Úpravou prechádza tretie a štvrté poschodie. Priestor na treťom poschodí by sa mal premeniť na výstavnú miestnosť s osadenými výstavnými panelmi. Dokumentovať budú históriu kostola a Námestia SNP vo Zvolene. „Súčasťou prác je aj osadenie drevených okien a parapetných dosiek do pôvodných otvorov. Patria sem aj odstránenie nerovností v podlahe s následnou inštaláciou drevenej doskovej podlahy, konzervačný náter drevenej stropnej konštrukcie a nové biele omietky,“ pripomína mesto.



Zvolenská veža bude od začiatku júla do 30. septembra prístupná pre verejnosť aj so sprevádzaním a odborným výkladom zvolenských študentov. V pondelok až piatok bude otvorená od 10.00 do 17.00 h. Cez víkend môžu prísť záujemcovia od 10.00 do 18.00 h. Vstupenky si môžu návštevníci kúpiť v informačnom centre mesta v Starej radnici na Námestí SNP, prípadne sa informovať telefonicky na čísle +421 45 53 03 405.



Mesto na svojom webe uvádza, že veža rímskokatolíckeho kostola bola viac ako 100 rokov neprístupná pre verejnosť. S jej obnovou začali v roku 2017. „Rekonštrukciou veže sme chceli urobiť ďalší krok k atraktívnejšiemu mestu a zaujatiu jeho potenciálnych návštevníkov. Ide o národnú pamiatku mimoriadneho významu,“ zhrnula primátorka Lenka Balkovičová.



Pôvodná románska stavba kostola pochádza z rokov 1244 - 1250 a dominuje jej majestátna baroková veža s výškou 49 metrov. Veža má štyri balkóny, ktoré sú orientované na všetky svetové strany. Z ochodze balkónov je vo výške 21,5 metra výhľad na mesto Zvolen, Pustý hrad, hrebene Kremnických vrchov, Veľkej Fatry či Nízkych Tatier.