Stále nerozhodli, či hotel Kyjev bude Národnou kultúrnou pamiatkou

Bratislava 16. januára (TASR) - Vo veci vyhlásenia hotela Kyjev a obchodného domu (OD) Prior v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) nie je stále rozhodnuté. Na Ministerstve kultúry (MK) SR stále prebieha odvolacie konanie voči vlaňajšiemu rozhodnutiu Pamiatkového úradu (PÚ) SR. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu kultúry pre TASR. Odvolanie podal developer, spoločnosť Lordship, ktorý má dlhodobo v pláne hotel zrekonštruovať.



"Ministerstvo kultúry sa odvolaním zaoberá. Aktuálne vykonávame všetky procesné úkony potrebné na vydanie rozhodnutia," povedal hovorca MK SR Pavol Čorba.



Pamiatkový úrad SR vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení polyfunkčného objektu, ktorý tvorí hotel Kyjev a OD Prior, za NKP. Dôvodom má byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Označuje ho za jedno z najvýznamnejších diel modernej architektúry 20. storočia na Slovensku a architektonickú ikonu Bratislavy.



"Dielo je bezprecedentné v rámci slovenskej stavebnej produkcie svojím rozsahom, funkciou, architektonickým prístupom, výtvarnými kvalitami aj realizáciou. Predstavuje nesmierne cenný doklad dobových schopností a úrovne slovenskej architektonickej scény," uvádza v stanovisku PÚ SR s tým, že tvorí dôležitú súčasť slovenského i európskeho kultúrneho dedičstva.



Potenciál pamiatkovej ochrany objektu bol predmetom dlhodobej odbornej diskusie, možnosťou jeho vyhlásenia za NKP sa pamiatkari zaoberali už niekoľkokrát. A hoci v roku 2013 PÚ SR rozhodol, že objekt za NKP vyhlásený nebude, pohľad na vec sa zmenil. Vyhlásenie za NKP považujú aj za adekvátnejšiu ochranu objektu ako pamiatkovú ochranu v rámci Pamiatkovej zóny Bratislava, v ktorej sa objekt nachádza. Zároveň odmietajú, že by to znemožnilo jeho obnovu.



Developer však zmenu postoja pamiatkarov vníma ako "zmenu pravidiel počas hry". Ich rozhodnutie podľa neho proces prípravy obnovy budovy zastavilo a pravdepodobne povedie k jej ďalšiemu chátraniu. Poukazuje na projektovú dokumentáciu citlivej obnovy, ktorá vznikla po rokoch rokovaní a zvažovaní rôznych stratégií. Svoju víziu podľa svojich vyjadrení postupne prispôsobil viacerým požiadavkám odborníkov tak, aby si hotel zachoval čo najviac zo svojej pôvodnej podoby.



Deklaruje, že cieľom je obnova budovy so zachovaním pôvodného vzhľadu, hmoty i kompozície, zároveň aj viacerých hodnotných pôvodných prvkov v interiéri. Opakovane zdôrazňuje, že budovu neplánuje demolovať a obavy z toho, že ju postihne rovnaký osud ako v prípade Istropolisu alebo PKO, nepovažuje za opodstatnené.



Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.