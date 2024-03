Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre medvede obec Kľačno víta

Kľačno 22. marca (TASR) - Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre výskyt synantropných medveďov v okrese Prievidza samospráva obce Kľačno víta. Obec má problémy so šelmami už dlhšie. Pre TASR to uviedol starosta Jozef Ďuriš.



Ďuriš v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie podotkol, že je spokojnejší. Možnosti sú pri vyhlásení mimoriadnej situácie podľa neho oveľa väčšie ako pri klasickom postupe. "Pri klasickom odstránení jedinca je problém v tom, že musí byť zaznamenané, ktorý druh to je, musí byť fotodokumentácia a až následne ho môžu eliminovať aj v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého a poľovníkmi. Poľovníci sa boja zastreliť medveďa, keďže nevedia, či ide na sto percent o toho správneho," ozrejmil Ďuriš.



Problémy robia jedinec medveďa v Kľačne už dlhšie, v minulosti sa viackrát pohyboval po obci. "Chodí na hydinu, ovce, ovocie, zeleninu, skrátka na všetko," podotkol Ďuriš.



Medveď chodil pravidelne podľa neho aj do zariadenia Zelená ruža, ktorému spôsobil škody na kozách, ovciach i pštrosovi. Jeden kus šelmy sa podľa starostu podarilo odborníkom eliminovať, návštevy medveďov však pokračovali.



Šelmu v obci zaznamenali i v uplynulom období. "Zimný spánok nemali medvede zrejme taký tuhý ako po minulé roky, keďže bolo teplo. Z počutia mám informácie, že sa medveď objavil v jednej záhrade a za obcou. V podstate ide o extravilán, nerobila sa z toho veľká tragédia. Zásahový tím to má však zaznamenané," priblížil starosta.



Mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov vyhlásil Okresný úrad Prievidza vo štvrtok (21. 3.) dopoludnia. Rovnako platí i v ďalších vybraných okresoch na severe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Vyhlásením mimoriadnej situácie štát sleduje ochranu ľudí žijúcich v mestách. Jednotlivé krízové štáby navrhli prednostom okresných úradov prijať rôzne typy opatrení. Napríklad zvýšiť hliadkovú činnosť v rizikových oblastiach, zabezpečiť výjazdové skupiny, ktoré by určili mieru ohrozenia konkrétnymi jedincami, či zabezpečiť fotopasce v exponovaných miestach.