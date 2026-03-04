< sekcia Regióny
Vyhlásia nový tender na rekonštrukciu Múzea kultúry Čechov v SR
Dôvodom je skutočnosť, že do tendra predložila ponuku len jedna spoločnosť.
Autor TASR
Bratislava/Martin 4. marca (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zrušilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré sídli v Martine. Dôvodom je skutočnosť, že do tendra predložila ponuku len jedna spoločnosť. Informáciu zverejnilo MK v stredajšom vydaní Vestníka verejného obstarávania s tým, že verejné obstarávanie na daný predmet zákazky bude opätovne vyhlásené.
Tender na rekonštrukciu múzea vyhlásil rezort kultúry začiatkom februára. Predmetom zákazky bola komplexná rekonštrukcia objektu vrátane úprav exteriéru na účel stavebnej záchrany budovy (havária strechy a vlhkosť v pivničných priestoroch), zvýšenia bezpečnosti objektu a zlepšenia návštevníckej prevádzky.
Predpokladanú hodnotu investície rezort kultúry vyčíslil na 440.220 eur bez dane z pridanej hodnoty a pri financovaní chce využiť eurofondy z Programu Slovensko a národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
