Vyhlásili verejné obstarávanie na podopretie mosta v Seredi

Sereď 20. júna (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na podopretie mosta na ceste I/62 v Seredi ponad železničnú trať. Po podopretí mosta sa obnoví železničná doprava a most bude prístupný pre peších a cyklistov do času rekonštrukcie. Informoval o tom hovorca spoločnosti Martin Guzi.



"SSC pripravuje rekonštrukciu mosta z roku 1950, súčasný zbúra a na jeho mieste sa postaví nový most," uviedol. Proces prípravy stavby sa predĺžil podľa Guziho vyjadrenia náročnejším odsúhlasovaním projektu stavby, keďže sa nachádza nad traťou Železníc SR a potrebné bolo aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve železničnej spoločnosti. Časovo náročné bolo aj dodatočné schvaľovanie dopravného značenia obchádzkovej trasy pre osobné automobily mimo rýchlostnej cesty R1.



"Vydanie stavebného povolenia predpokladáme na prelome mesiacov jún a júl 2023, následne vyhlásime VO na zhotoviteľa nového mosta a začiatok stavebných prác očakávame v 1. štvrťroku 2024," informoval hovorca. Doba rekonštrukcie sa predpokladá na 12 mesiacov. Počas realizácie prác bude zabezpečený prechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke so šírkou tri metre.



Most v Seredi je uzavretý pre všetku dopravu, peších a cyklistov od 11. mája z dôvodu kritického stavebnotechnického stavu po mimoriadnej prehliadke mosta. SSC zabezpečila podľa Guziho projekt podopretia nosnej konštrukcie mosta, aby sa mohlo zrealizovať v čo najkratšom možnom čase.