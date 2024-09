Vyhlásili architektonickú súťaž na obnovu synagógy vo Svätom Jure

Bratislava 18. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil verejnú architektonickú súťaž na obnovu synagógy vo Svätom Jure (okres Pezinok). Cieľom je nájsť architektonické riešenie pre obnovu a revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Architekti a tímy môžu svoje návrhy predkladať do 4. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Synagóga vo Svätom Jure má výnimočné miesto v historickom a architektonickom dedičstve Slovenska," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Súťaž má za cieľ vytvoriť návrh, ktorý bude nielen reflektovať historický význam stavby, ale aj využiť jej priestor a okolitý pozemok na vytvorenie kultúrneho centra pre verejnosť. Zároveň má klásť dôraz na prepojenie s osobnosťou rabína Chatama Sofera, ktorý podľa kraja zohráva kľúčovú úlohu v židovskej histórii regiónu. Jedným z hlavných kritérií je zachovanie všetkých hodnotných historických prvkov synagógy v súlade s odporúčaniami pamiatkarov.



Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Architekti a tímy, ktoré sa plánujú do súťaže zapojiť, majú čas na predkladanie svojich návrhov do 4. novembra do 14.00 h. Vyhodnotenie návrhov je predbežne naplánované na 18. novembra, zverejnenie výsledkov 20. novembra. Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená z odborníkov na architektúru a dizajn.



Synagóga sa nachádza v severovýchodnej časti mesta na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur. Táto národná kultúrna pamiatka z 18. storočia bola dlhé roky v dezolátnom stave a hrozilo jej zrútenie. Bratislavský kraj sa ju rozhodol odkúpiť a obnoviť. Vykonal už stabilizáciu nosných konštrukcií a strechy, vyčistil okolitý priestor a pripravil podmienky pre ďalšiu rekonštrukciu.