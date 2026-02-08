< sekcia Regióny
Vyhlásili ďalší ročník súťaže Literárne Košice
Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a pre študentov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.
Autor TASR
Košice 8. februára (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) v týchto dňoch odštartovala 31. ročník súťaže Literárne Košice. Deti a mládež má motivovať k tvorivému písaniu. TASR o tom z knižnice informovala Viera Ristvejová, podľa ktorej súťaž vytvára príležitosť pre mladých autorov poézie a prózy, aby predviedli svoju tvorivosť a zabojovali o uznanie.
Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a pre študentov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Tento rok môžu mladí autori tvoriť na tri témy, a to Príhody semaforového panáčika, Odteraz už žiadne trapasy! a Zajtra sa stretne Statočný cínový vojačik s Popolvárom. Majú ich podporiť, rozvíjať ich fantáziu a ponúknuť im priestor na slobodné literárne vyjadrenie.
Knižnica stavia na témy aj preto, že podľa nej dokážu v deťoch prebudiť predstavivosť, podporiť zvedavosť a inšpirovať ich k vlastnej tvorbe. „Sme presvedčení, že práve takýmto spôsobom možno nájsť a ďalej rozvíjať talenty, ktoré medzi deťmi prirodzene existujú,“ uviedla riaditeľka knižnice Kamila Prextová. Dodala, že súťažiaci si môžu vybrať medzi témami a poéziou či prózou - podľa toho, ktorá forma im je bližšia.
Súťažné práce žiakov musia byť odoslané v určenej podobe a musia obsahovať všetky požadované údaje. Knižnica prijíma práce výlučne elektronicky na adrese sutazekniznica@gmail.com, a to do 23. marca. Odborné hodnotenie zabezpečia literárni vedci a pedagógovia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je naplánované na 7. mája.
Podrobné informácie o podmienkach súťaže sú zverejnené na webovej stránke KMMK.
