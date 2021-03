Vyhlásili grantovú výzvu na zlepšenie verejných priestranstiev

Bratislava 30. marca (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Nadácia mesta Bratislavy vyhlásili grantovú výzvu na zlepšenie verejných priestorov v miestnych susedstvách. Cieľom je "zútulniť" svoje okolie, ktoré sa počas pandémie nového koronavírusu stalo akousi externou obývačkou. Výzva je otvorená do konca apríla a zameraná je na udržateľne, inkluzívne a ekologicky zamerané projekty revitalizácie a regenerácie. Na podporu môže byť rozdelených 100.000 eur. TASR o tom informovala Marcela Glevická z MIB.



"Grantová výzva vznikla ako reakcia na pandémiu, počas ktorej ľudia trávia vo svojich okoliach oveľa viac času ako kedykoľvek predtým a mať funkčné priestory vo vnútroblokoch, v miestnych parkoch alebo kvalitný mobiliár v okolí bytoviek je o to dôležitejšie," priblížila Glevická. Výzva je adresovaná na komunity, ktoré najlepšie poznajú svoje okolie a jeho potreby.



Z grantu je možné vytvoriť priestor na sedenie tam, kde v súčasnosti chýba, napríklad v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome či voľne prístupnom vnútrobloku. Projekt môže smerovať aj na doplnenie či úpravy pri domoch a bytovkách tak, aby vhodným spádovaním povrchu dokázali obyvatelia usmerniť zrážkovú vodu na vhodné miesto a vytvoriť si tak dažďovú záhradu. Súčasťou výzvy sú aj odborné konzultácie a koncepčné materiály MIB.



Výzva s názvom Funkčnejšie verejné priestory je otvorená do 30. apríla. Projekty budú podporené sumami 2000 eur, 5000 eur alebo 10.000 eur, pričom pri najvyššej sume budú posudzované prísnejšími kritériami a povinne konzultované s MIB. Peniaze na projekty budú zároveň rozdelené rovnomerne do všetkých okresov hlavného mesta.