Vyhlásili grantový program zameraný na vzdelávanie ľudí z Ukrajiny

Banská Bystrica 21. júla (TASR) – Komunitná nadácia Zdravé mesto (KNZM) so sídlom v Banskej Bystrici, vyhlásila grantový program s názvom Súdržnosť II. Jeho cieľom je posilňovanie komunít prostredníctvom začleňovania Ukrajincov žijúcich v slovenských komunitách v Banskobystrickom kraji.



Ako informuje zástupkyňa nadácie Beata Hirt, projekty v tomto grantovom programe budú podporené vďaka štedrosti individuálnych darcov a vďaka darom od kultúrnych inštitúcií v zriaďovacej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Tieto zariadenia poskytli finančný výťažok z realizovaných aktivít v období od 18. marca do 1. mája 2022.



"O podporu sa môžu uchádzať projekty so zameraním na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre dospelých a deti, ktoré prispievajú k lepšej integrácii ľudí z Ukrajiny," uviedla Hirt. Pomoc môžu získať aj projekty zamerané na podporu a rozvoj dobrovoľníckej činnosti pri poskytovaní pomoci pre ľudí z Ukrajiny, aktivity spojené s odbornou pomocou pre ľudí z Ukrajiny a na aktivity, ktoré pomáhajú predchádzať konfliktom, ktoré vznikajú medzi majoritou a menšinami alebo súvisia s prijatím utečencov v komunitách.



Komunitná nadácia Zdravé mesto funguje v Banskej Bystrici od roku 1994 a jej poslaním je poznať a prepájať potenciál a potreby komunity s cieľom zvyšovať kvalitu života najmä v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom grantového program pre občianske iniciatívy a neziskové organizácie prostredníctvom podpory darcovstva a filantropie a programov, ktoré prinášajú príležitosť na vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.



Do aktivít na pomoc Ukrajine sa nadácia zapojila hneď na začiatku vypuknutia vojny, a to najmä v spolupráci s Koordinačným centrom pomoci BBSK pre Ukrajinu. "Vyhlásili sme darovaciu výzvu, z ktorej dokážeme flexibilne reagovať na aktuálne potreby odídencov z Ukrajiny. Vďaka darom od mnohých jednotlivcov, firiem a inštitúcií sa do konca júna podarilo vyzbierať 27.328 eur," pripomenula Hirt. Najväčšiu časť pomoci doteraz tvoril priamy nákup potravín do Humanitárneho centra pomoci na Komenského ulici v Banskej Bystrici.