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Vyhlásili nových držiteľov značky Regionálny produkt Horehronie
Synagóga v Brezne sa v stredu stala miestom stretnutia regionálnych producentov, remeselníkov a návštevníkov, ktorí mali možnosť spoznať a podporiť miestnu tvorbu.
Autor TASR
Brezno 25. novembra (TASR) - Synagóga v Brezne sa v stredu stala miestom stretnutia regionálnych producentov, remeselníkov a návštevníkov, ktorí mali možnosť spoznať a podporiť miestnu tvorbu. Trh regionálnych produktov Horehronia ponúkol počas dňa predaj výrobkov s regionálnym pôvodom a v závere vyvrcholil odovzdávaním certifikátov novým držiteľom značky Regionálny produkt Horehronie. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová.
„Ponuka trhu priblížila poctivú prácu miestnych výrobcov, remeselné postupy i tradície, ktoré sa na Horehroní zachovávajú a odovzdávajú ďalším generáciám. Podujatie tak vytvorilo priestor na priame prepojenie producentov s verejnosťou a zároveň pripomenulo význam podpory lokálnej ekonomiky a regionálnej tvorby,“ zdôraznila Koštialová.
Novými držiteľmi značky Regionálny produkt Horehronie sa stali producenti a poskytovatelia služieb, ktorých výrobky a činnosť sú späté s týmto regiónom a reprezentujú jeho kvalitu, tradície, miestnu tvorivosť či jedinečný charakter.
V kategórii remeselných a spotrebných výrobkov získali ocenenie Zdenka Štulrajterová z Čierneho Balogu, ktorá sa venuje keramickej tvorbe a Veronika Minarovjechová z Predajnej, ktorá sa zameriava na tvorbu remeselnej úžitkovej a dekoratívnej keramiky. Jozef Frgelec z Polomky dostal ocenenie za výrobu súčastí ľudových krojov, medzi ktoré patria kožúšky, vesty a baranice.
Ďalšou držiteľkou značky sa stala Janka Dubašáková z Polomky, ktorá vytvára výrobky z drôtu, kraslice, vianočné ozdoby, závesné dekorácie a venuje sa tiež opletaniu keramických nádob. Remeselnú tvorbu reprezentuje i Jana Chalupková zo Závadky nad Hronom, ktorá sa venuje výrobe dekoračných predmetov, kraslíc maľovaných voskom, zdobením technikou madeira a vianočných maľovaných gúľ.
V kategórii poľnohospodárskych a potravinárskych produktov značku získala farma SITY z Nemeckej, ktorá ponúka mlieko, mliečne výrobky a vajcia. Mlieko pochádza z vlastného chovu kráv plemena Jersey.
V rámci doplnkových služieb v cestovnom ruchu ocenili aj Borisa Kováča zo Závadky nad Hronom, ktorý sa venuje písaniu príbehov súvisiacich s Horehroním a realizuje umelecké, divadelné, literárne i vzdelávacie aktivity.
„Ponuka trhu priblížila poctivú prácu miestnych výrobcov, remeselné postupy i tradície, ktoré sa na Horehroní zachovávajú a odovzdávajú ďalším generáciám. Podujatie tak vytvorilo priestor na priame prepojenie producentov s verejnosťou a zároveň pripomenulo význam podpory lokálnej ekonomiky a regionálnej tvorby,“ zdôraznila Koštialová.
Novými držiteľmi značky Regionálny produkt Horehronie sa stali producenti a poskytovatelia služieb, ktorých výrobky a činnosť sú späté s týmto regiónom a reprezentujú jeho kvalitu, tradície, miestnu tvorivosť či jedinečný charakter.
V kategórii remeselných a spotrebných výrobkov získali ocenenie Zdenka Štulrajterová z Čierneho Balogu, ktorá sa venuje keramickej tvorbe a Veronika Minarovjechová z Predajnej, ktorá sa zameriava na tvorbu remeselnej úžitkovej a dekoratívnej keramiky. Jozef Frgelec z Polomky dostal ocenenie za výrobu súčastí ľudových krojov, medzi ktoré patria kožúšky, vesty a baranice.
Ďalšou držiteľkou značky sa stala Janka Dubašáková z Polomky, ktorá vytvára výrobky z drôtu, kraslice, vianočné ozdoby, závesné dekorácie a venuje sa tiež opletaniu keramických nádob. Remeselnú tvorbu reprezentuje i Jana Chalupková zo Závadky nad Hronom, ktorá sa venuje výrobe dekoračných predmetov, kraslíc maľovaných voskom, zdobením technikou madeira a vianočných maľovaných gúľ.
V kategórii poľnohospodárskych a potravinárskych produktov značku získala farma SITY z Nemeckej, ktorá ponúka mlieko, mliečne výrobky a vajcia. Mlieko pochádza z vlastného chovu kráv plemena Jersey.
V rámci doplnkových služieb v cestovnom ruchu ocenili aj Borisa Kováča zo Závadky nad Hronom, ktorý sa venuje písaniu príbehov súvisiacich s Horehroním a realizuje umelecké, divadelné, literárne i vzdelávacie aktivity.