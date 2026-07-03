< sekcia Regióny
Vyhlásili obstarávanie na obnovu Etnografického múzea SNN v Martine
Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 31. júla.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na rekonštrukciu Etnografického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. Odhadovaná cena zákazky v oznámení zverejnenom v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je 12.825.101,76 eura bez DPH.
„Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie technického stavu objektu, zvýšenie jeho energetickej efektívnosti a predĺženie životnosti pri zachovaní jeho pamiatkovej hodnoty,“ napísalo ministerstvo v opise predmetu zákazky. Ráta sa s obnovou fasády, výmenou a repasovaním výplní otvorov a rekonštrukciou strešného plášťa vrátane zateplenia. „Súčasťou predmetu zákazky je aj rekonštrukcia technických zariadení budovy, najmä rozvodov zdravotechniky, vykurovania a vzduchotechniky, rovnako modernizácia elektroinštalácie vrátane osvetlenia, bleskozvodu a systémov merania a regulácie,“ doplnil rezort.
Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 31. júla. Na financovanie použije ministerstvo prostriedky z Programu Slovensko a národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
„Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie technického stavu objektu, zvýšenie jeho energetickej efektívnosti a predĺženie životnosti pri zachovaní jeho pamiatkovej hodnoty,“ napísalo ministerstvo v opise predmetu zákazky. Ráta sa s obnovou fasády, výmenou a repasovaním výplní otvorov a rekonštrukciou strešného plášťa vrátane zateplenia. „Súčasťou predmetu zákazky je aj rekonštrukcia technických zariadení budovy, najmä rozvodov zdravotechniky, vykurovania a vzduchotechniky, rovnako modernizácia elektroinštalácie vrátane osvetlenia, bleskozvodu a systémov merania a regulácie,“ doplnil rezort.
Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 31. júla. Na financovanie použije ministerstvo prostriedky z Programu Slovensko a národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.