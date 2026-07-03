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Vyhlásili obstarávanie na obnovu Etnografického múzea SNN v Martine

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Etnografické múzeum v Martine. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 31. júla.

Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na rekonštrukciu Etnografického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. Odhadovaná cena zákazky v oznámení zverejnenom v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je 12.825.101,76 eura bez DPH.

„Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie technického stavu objektu, zvýšenie jeho energetickej efektívnosti a predĺženie životnosti pri zachovaní jeho pamiatkovej hodnoty,“ napísalo ministerstvo v opise predmetu zákazky. Ráta sa s obnovou fasády, výmenou a repasovaním výplní otvorov a rekonštrukciou strešného plášťa vrátane zateplenia. „Súčasťou predmetu zákazky je aj rekonštrukcia technických zariadení budovy, najmä rozvodov zdravotechniky, vykurovania a vzduchotechniky, rovnako modernizácia elektroinštalácie vrátane osvetlenia, bleskozvodu a systémov merania a regulácie,“ doplnil rezort.

Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 31. júla. Na financovanie použije ministerstvo prostriedky z Programu Slovensko a národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
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