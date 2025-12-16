< sekcia Regióny
Vyhlásili obstarávanie na obnovu Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku
Predpokladaná hodnota zákazky je 3.300.770 eur bez DPH, pri financovaní použijú eurofondy.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Predmet zákazky, ktorý sa týka objektu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) i priľahlých spevnených plôch a zelene, zverejnili v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Architektonické riešenie má za cieľ priblížiť objekt k pôvodnému stavu a vzhľadu z roku 1969, kedy bol dokončený a uvedený do prevádzky,“ uviedol obstarávateľ.
Predpokladaná hodnota zákazky je 3.300.770 eur bez DPH, pri financovaní použijú eurofondy. Uchádzači môžu predložiť ponuky do 28. januára 2026. „Úspešný uchádzač bude povinný v rámci plnenia predmetu zákazky zapojiť do rekonštrukcie objektu NKP Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku minimálne dva subjekty evidované v registri sociálnych podnikov,“ upozornil obstarávateľ.
Povinnosťou úspešného uchádzača bude tiež zabezpečiť zapojenie študentov vzdelávacích inštitúcií v oblasti stavebníctva/architektúry a umeleckého priemyslu formou prezentácie o výkone svojich činností na objekte NKP Galéria Ľudovíta Fullu. „A to nielen formou prednášok, ale hlavne formou exkurzií a prezentácie výkonu činností priamo na mieste samotnej rekonštrukcie objektu,“ dodali v opise zákazky.
