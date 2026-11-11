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Vyhlásili obstarávanie na výstavbu Centra tradičnej kultúry v Detve
Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu Centra tradičnej kultúry (CTK) v Detve. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 916.878 eur bez DPH.
Jej predmetom sú stavebné práce potrebné na vybudovanie areálu CTK vrátane novostavby samotného objektu centra. Práce uskutočnia podľa projektovej dokumentácie. „Objekt svojimi proporciami nadväzuje na historické stavby v tomto území,“ uvádza sa v oznámení. Obvodové steny objektu zrealizujú ako certifikovaný stavebný systém drevostavby s výplňou zo zlisovanej slamy a s hlinenou povrchovou omietkou. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol celý navrhovaný systém skladby obvodovej steny overený ako funkčný celok. Spĺňať má požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb a ochrany konštrukcie pred poveternostnými vplyvmi.
Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.
Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK informovala, že CTK v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, BBSK však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.
Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
Jej predmetom sú stavebné práce potrebné na vybudovanie areálu CTK vrátane novostavby samotného objektu centra. Práce uskutočnia podľa projektovej dokumentácie. „Objekt svojimi proporciami nadväzuje na historické stavby v tomto území,“ uvádza sa v oznámení. Obvodové steny objektu zrealizujú ako certifikovaný stavebný systém drevostavby s výplňou zo zlisovanej slamy a s hlinenou povrchovou omietkou. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol celý navrhovaný systém skladby obvodovej steny overený ako funkčný celok. Spĺňať má požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb a ochrany konštrukcie pred poveternostnými vplyvmi.
Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.
Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK informovala, že CTK v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, BBSK však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.
Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie.