V Malackách vyhlásili obstarávanie projektovej dokumentácie novej ZŠ

Bratislava/Malacky 27. júla (TASR) - Mesto Malacky hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie novej základnej školy v meste. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 22. augusta, predpokladaná hodnota zákazky je 457.371 eur bez DPH. "Predmetom zákazky je rozpracovanie návrhu projektu objektu novostavby deväťročnej základnej školy s dvoma učebňami na ročník, telocvične, priľahlého parkovania, cyklotrasy a školského dvora," spresnilo mesto v oznámení.



Predpokladané investičné náklady na novú školu sú vo výške viac ako 13 miliónov eur, ideový zámer schválili poslanci Malaciek na jeseň 2022. Projekt bude financovaný z plánu obnovy.



Nová základná škola bude štvrtou ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mala by vyrásť na Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek.