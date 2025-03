Vyhlásili súťaž Kniha roka 2024 Košického kraja

Košice 3. marca (TASR) - Súťaž Kniha roka Košického kraja 2024 v pondelok vyhlásili Košický samosprávny kraj (KSK) a Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. Cieľom je oceniť literárnu knižnú tvorbu autorov za uplynulý rok, ktorá má vzťah ku Košickému kraju, a to buď osobou autora či ilustrátora, alebo tematickým či obsahovým presahom diela. Informovali o tom organizátori.



Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách - beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná a populárno-náučná literatúra a poézia. Víťazné knihy v jednotlivých kategóriách vyberie odborná porota, ktorá bude hodnotiť úroveň ich obsahovej, ako aj vizuálnej stránky. Cena v kategórii poézia sa bude udeľovať každé dva roky, pričom sa bude striedať s udelením ocenenia v kategórii cudzojazyčná literatúra.



"Do rozhodovacieho procesu bude zapojená aj široká verejnosť, ktorá rozhodne o udelení ocenenia Cena čitateľov z nominovaných kníh," uviedla VKJB.



Do súťaže môžu byť nominované knihy v slovenskom jazyku vydané v roku 2024, v prípade kategórie poézia je to obdobie rokov 2023 - 2024. Tituly musia byť späté s regiónom Košického kraja, buď prostredníctvom témy, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy s prideleným ISBN. Nominovať publikácie je možné do piatka 4. apríla, bližšie informácie sú na webstránke krajskej knižnice. Odborná porota bude rozhodovať v dvoch kolách.



Vyhlásenie víťazných kníh bude počas Župných dní v Košiciach v máji. "Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude mať široká verejnosť možnosť prehliadnuť si nominované i víťazné diela na putovnej výstave," uviedla VKJB.