Vyhlásili súťaž na návrh centrálneho pamätníka obetí COVID-19

Bratislava 11. augusta (TASR) - Výtvarno-architektonická súťaž na návrh centrálneho pamätníka obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorý má vzniknúť pri bratislavskej Nemocnici Ružinov, je už vyhlásená. Výtvarníci či architekti sa môžu prihlasovať do 11. novembra. Výsledky súťaže majú byť vyhlásené v decembri. Maximálne náklady na realizáciu pamätníka boli stanovené na 160.000 eur bez DPH, práce majú byť financované z darov.



"Pamätník nemá byť monumentom, ku ktorému sa raz ročne položia vence. Ale dielo, ktoré komunikuje a má ambíciu prelomiť konvenčné spracovanie tragickej udalosti, akou je pandémia, ktorá naďalej trvá. Súťaž do procesu vždy vnáša aj dôležitú odbornú a spoločenskú diskusiu," konštatuje Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý zastrešuje súťaž spolu s hlavným mestom a občianskym združením Skutočné obete zastupujúcim pozostalých.



Veľkosť ani materiál, z ktorého bude dielo vyrobené, nie sú striktne určené, predpokladá sa však použitie odolných a trvácnych materiálov. Pri návrhu však bude treba zohľadniť napríklad rôzne typy návštevníkov, ako aj sprievodné či spomienkové akcie. Striktne určené nie je ani presné miesto, kde má byť dielo umiestnené, môže to byť kdekoľvek v rámci riešeného územia. Okolie miestneho jazera, známeho ako Rohlík, zároveň čaká revitalizácia.



"Slovensko je jedna z najviac zasiahnutých krajín v Európskej únii. Je úlohou pre našu spoločnosť sa s touto bezprecedentnou tragédiou primerane vyrovnať. Pamätník obetiam pandémie nie je len prejavom úcty, ale aj mementom mnohých zlyhaní. Nikdy nesmieme zabudnúť," podotýka Lenka Straková zo združenia. Má tiež symbolizovať nadľudské úsilie zdravotníkov celého Slovenska v záchrane životov pacientov aj pred novým koronavírusom.



Súťaž má byť vo formáte "design & build", čo znamená, že víťaz zabezpečí spolu s návrhom aj samotnú realizáciu diela vrátane dokumentácie a povolenia. Náklady môžu dosiahnuť maximálne 160.000 eur bez DPH. Realizácia pamätníka bude financovaná formou darov a príspevkov prostredníctvom transparentného účtu. V mnohých krajinách sa takéto pamätníky už stavajú.