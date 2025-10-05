< sekcia Regióny
Vyhlásili súťaž na prevádzku kaviarne v Emmerovej vile v Trnave
Autor TASR
Trnava 5. októbra (TASR) - Súčasťou Emmerovej vily v trnavskom Ružovom parku má byť po dokončení kompletnej rekonštrukcie aj kaviareň. Aktuálne vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na jej prevádzku. Prvých návštevníkov by mohla privítať v septembri 2026. Informuje o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Približne 140 štvorcových metrov ponúka okrem priestoru samotnej kaviarne aj miesto pre zázemie a sklad. Záujemcovia sa môžu zapojiť do obchodnej verejnej súťaže do 1. decembra do 9.00 h. „Posudzovať sa bude kvalita projektu, ponúkaný sortiment, skúsenosti a referencie uchádzača. Dôležitou súčasťou projektu je aj názov kaviarne, otváracie hodiny a vizuál, ktorý doplní charakter vily a nadviaže na prostredie Ružového parku,“ priblížilo mestské kultúrne stredisko. Najväčšiu váhu bude mať pri hodnotení nápad, ktorý dokáže pritiahnuť návštevníkov rôznych vekových skupín - od rodín s deťmi cez študentov až po seniorov.
Emmerovu vilu postavili v 19. storočí. Spája sa najmä s menom právnika a poslanca Kornela Emmera, ktorý ju daroval Trnave s podmienkou, že bude slúžiť kultúre. Počas desaťročí sa v tejto národnej kultúrnej pamiatke vystriedal hostinec, Pioniersky dom či centrum voľného času.
