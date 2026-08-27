< sekcia Regióny
Vyhlásili súťaž na rekonštrukciu cesty pri Piešťanoch
Rekonštrukcia sa má týkať úseku v dĺžke 4,32 kilometra.
Autor TASR
Piešťany 27. augusta (TASR) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie úseku cesty druhej triedy medzi Trebaticami a Piešťanmi. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,33 milióna eur bez DPH. Ponuky môžu záujemcovia predkladať elektronicky do 16. septembra. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie.
Rekonštrukcia sa má týkať úseku v dĺžke 4,32 kilometra. Začína sa na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie v obci Trebatice a pokračuje smerom na Piešťany. Končiť má pred mostom nad diaľnicou D1 na rozhraní ďalšieho už zrekonštruovaného úseku.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii komunikácie. Súčasťou je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie v digitálnej aj papierovej forme.
Ponuky bude obstarávateľ vyhodnocovať podľa najnižšej celkovej ceny s DPH. Obstarávateľ požaduje, aby kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo úspešný uchádzač. Túto časť prác preto nebude možné zadať subdodávateľovi.
Rekonštrukcia sa má týkať úseku v dĺžke 4,32 kilometra. Začína sa na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie v obci Trebatice a pokračuje smerom na Piešťany. Končiť má pred mostom nad diaľnicou D1 na rozhraní ďalšieho už zrekonštruovaného úseku.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii komunikácie. Súčasťou je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie v digitálnej aj papierovej forme.
Ponuky bude obstarávateľ vyhodnocovať podľa najnižšej celkovej ceny s DPH. Obstarávateľ požaduje, aby kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo úspešný uchádzač. Túto časť prác preto nebude možné zadať subdodávateľovi.