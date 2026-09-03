< sekcia Regióny
Vyhlásili súťaž návrhu na obnovu budovy Najvyššieho súdu SR
Obnova je podľa Kancelárie NS nevyhnutná z dôvodu nedostatočného technického stavu budovy a jej náročnej energetickej a ekonomickej prevádzky, ktoré bránia plnohodnotnému využitiu jej potenciálu.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Kancelária Najvyššieho súdu (NS) SR vyhlásila súťaž na vypracovanie architektonického návrhu na obnovu budovy Najvyššieho súdu SR ako sídla NS SR a Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, ktorá sa nachádza na Župnom námestí v Bratislave. Lehota na predkladanie ponúk je do 26. októbra. Vyplýva to z oznámenia, zverejnenom na webe Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Obnova je podľa Kancelárie NS nevyhnutná z dôvodu nedostatočného technického stavu budovy a jej náročnej energetickej a ekonomickej prevádzky, ktoré bránia plnohodnotnému využitiu jej potenciálu. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie vyrieši požiadavku vyhlasovateľa na vytvorenie dôstojného a moderného sídla pre NS SR a aj NSS SR, prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a zároveň zachová architektonický odkaz architekta Vladimíra Dedečka. Nové zadanie nadviaže na jeho pôvodný koncept - dve jasne oddelené časti v jednej budove, ktoré využívajú spoločné priestory.
Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako víťazný. Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky je 5.075.826 eur bez DPH, z toho suma na ceny a odmeny udelené v súťaži predstavuje hodnotu 92.500 eur.
„Verejný obstarávateľ zároveň informuje účastníkov, že v čase vyhlásenia súťaže nemá finančne kryté náklady spojené s postupom, ktorý bude nasledovať po ukončení tejto súťaže (priame rokovacie konanie, ktoré vyhlasovateľ vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný),“ uvádza Kancelária NS v oznámení. Obstarávateľ však predpokladá, že v čase začatia priameho rokovacieho konania bude mať schválené finančné prostriedky na zadanie zákazky nasledujúcej po tejto súťaži, keďže je jednoznačným cieľom vyhlasovateľa realizovať predmetný projekt v celom rozsahu.
Súťažným návrhom, ktorým nebola udelená cena za 1. až 3. miesto, môže byť vyplatená odmena. Výška odmeny nemôže byť nižšia ako 4000 eur. Celková suma, ktorá je vyhradená na odmeny je 12.500 eur.
Obnova je podľa Kancelárie NS nevyhnutná z dôvodu nedostatočného technického stavu budovy a jej náročnej energetickej a ekonomickej prevádzky, ktoré bránia plnohodnotnému využitiu jej potenciálu. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie vyrieši požiadavku vyhlasovateľa na vytvorenie dôstojného a moderného sídla pre NS SR a aj NSS SR, prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a zároveň zachová architektonický odkaz architekta Vladimíra Dedečka. Nové zadanie nadviaže na jeho pôvodný koncept - dve jasne oddelené časti v jednej budove, ktoré využívajú spoločné priestory.
Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako víťazný. Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky je 5.075.826 eur bez DPH, z toho suma na ceny a odmeny udelené v súťaži predstavuje hodnotu 92.500 eur.
„Verejný obstarávateľ zároveň informuje účastníkov, že v čase vyhlásenia súťaže nemá finančne kryté náklady spojené s postupom, ktorý bude nasledovať po ukončení tejto súťaže (priame rokovacie konanie, ktoré vyhlasovateľ vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný),“ uvádza Kancelária NS v oznámení. Obstarávateľ však predpokladá, že v čase začatia priameho rokovacieho konania bude mať schválené finančné prostriedky na zadanie zákazky nasledujúcej po tejto súťaži, keďže je jednoznačným cieľom vyhlasovateľa realizovať predmetný projekt v celom rozsahu.
Súťažným návrhom, ktorým nebola udelená cena za 1. až 3. miesto, môže byť vyplatená odmena. Výška odmeny nemôže byť nižšia ako 4000 eur. Celková suma, ktorá je vyhradená na odmeny je 12.500 eur.