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Vyhlásili tender na obnovu Ebeczkého kúrie za vyše 2,2 milióna eur
Z chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky má vďaka eurofondom vzniknúť návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad - Nógrád.
Autor TASR
Hajnáčka 25. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác pri projekte rekonštrukcie Ebeczkého kúrie v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Z chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky má vďaka eurofondom vzniknúť návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad - Nógrád.
Náklady na obnovu Ebeczkého kúrie v Hajnáčke a priľahlého areálu BBSK v tendri odhaduje na približne 2,2 milióna eur. Pamiatka je v súčasnosti v havarijnom stave.
„Prostredníctvom realizácie stavebných a reštaurátorských prác je cieľom zastavenie ďalšej degradácie objektu, zachovanie jeho historických, architektonických a kultúrnych hodnôt, zlepšenie jej technického stavu, predĺženie životnosti a vytvorenie podmienok na jeho dlhodobé, bezpečné a udržateľné využívanie pre kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a turistické účely v prospech verejnosti a rozvoja regiónu,“ uviedol kraj v oznámení zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ebeczkého kúria v Hajnáčke je klasicistický objekt zo začiatku 19. storočia. Súčasťou areálu je okrem vidieckej kúrie aj sklad poľnohospodárskych produktov, sklad obilia a vrátnica. BBSK pamiatku spolu s priľahlými budovami a pozemkami odkúpil od súkromného vlastníka v roku 2024 za 145.000 eur.
Zámerom kraja je pamiatku pretvoriť na návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad - Nógrád, ktorý je jediným UNESCO geoparkom na Slovensku. Celkovo zahŕňa 28 obcí v Banskobystrickom kraji a 64 obcí v Maďarsku, charakteristický a významný je napríklad paleontologickými nálezmi, geológiou či sopečnými štruktúrami. BBSK na projekt získal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg približne dva milióny eur.
Náklady na obnovu Ebeczkého kúrie v Hajnáčke a priľahlého areálu BBSK v tendri odhaduje na približne 2,2 milióna eur. Pamiatka je v súčasnosti v havarijnom stave.
„Prostredníctvom realizácie stavebných a reštaurátorských prác je cieľom zastavenie ďalšej degradácie objektu, zachovanie jeho historických, architektonických a kultúrnych hodnôt, zlepšenie jej technického stavu, predĺženie životnosti a vytvorenie podmienok na jeho dlhodobé, bezpečné a udržateľné využívanie pre kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a turistické účely v prospech verejnosti a rozvoja regiónu,“ uviedol kraj v oznámení zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ebeczkého kúria v Hajnáčke je klasicistický objekt zo začiatku 19. storočia. Súčasťou areálu je okrem vidieckej kúrie aj sklad poľnohospodárskych produktov, sklad obilia a vrátnica. BBSK pamiatku spolu s priľahlými budovami a pozemkami odkúpil od súkromného vlastníka v roku 2024 za 145.000 eur.
Zámerom kraja je pamiatku pretvoriť na návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad - Nógrád, ktorý je jediným UNESCO geoparkom na Slovensku. Celkovo zahŕňa 28 obcí v Banskobystrickom kraji a 64 obcí v Maďarsku, charakteristický a významný je napríklad paleontologickými nálezmi, geológiou či sopečnými štruktúrami. BBSK na projekt získal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg približne dva milióny eur.