Streda 20. august 2025
Vyhlásili tender na rekonštrukciu oddelenia v Dolnooravskej nemocnici

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dĺžka trvania stavebných prác je odhadovaná na sedem mesiacov. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 10. septembra do 9.00 h.

Autor TASR
Dolný Kubín 20. augusta (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác a rekonštrukcie interiérového priestoru a kompletnej výmeny sietí a zdravotníckej technológie fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v bloku D v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Predpokladaná hodnota zákazky je 658.526,47 eura. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Sociálne a hygienické priestory, rehabilitačné priestory pre pacientov, zázemie pre personál na danom oddelení sú sčasti ešte pôvodné, do značnej miery nevyhovujúce dnešným štandardom na poskytovanie služieb v nemocničných priestoroch. „Priestory budú rekonštruované počas plnej prevádzky nemocnice, a preto je zhotoviteľ povinný zabezpečiť potrebné opatrenia. Stavenisko je potrebné zabezpečiť a upozorniť na možné riziká. Keďže ide o nemocničné priestory, je nutné zabezpečiť, aby sa udržiavala čistota v daných priestoroch,“ uvádza sa vo vestníku.

Dĺžka trvania stavebných prác je odhadovaná na sedem mesiacov. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 10. septembra do 9.00 h. Stavebné práce s rekonštrukciou budú financované zo schváleného rozpočtu Úradu ŽSK.
