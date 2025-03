Vyhlásili tender na rekonštrukciu prístupovej cesty na Kubínsku hoľu

Dolný Kubín 21. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy rekonštrukcie prístupovej cesty na Kubínsku hoľu. Predpokladaná hodnota zákazky je 769.207,22 eura bez DPH. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 7. apríla do 10.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s prvou etapou rekonštrukcie prístupovej cesty na Kubínsku hoľu, nachádzajúcej sa v katastrálnom území mestskej časti Beňova Lehota. Dĺžka trvania rekonštrukcie je odhadovaná na osem mesiacov.