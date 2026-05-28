Vyhlásili tender na špecializované zariadenie v Piešťanoch
Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že kraj má zariadenie sociálnych služieb v každom okrese, okrem Piešťanského.
Autor TASR
Piešťany 28. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového špecializovaného zariadenia v Piešťanoch s kapacitou 30 prijímateľov sociálnych služieb. Kraj sa v tejto súvislosti uchádza o eurofondy z Programu Slovensko. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Predmetom zákazky je výstavba nového pobytového zariadenia dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, pričom predpokladaná hodnota týchto stavebných prác je 4,81 milióna eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 26. júna do 13.00 h. Rozhodujúcim kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že kraj má zariadenie sociálnych služieb v každom okrese, okrem Piešťanského. „Zabezpečíme tak dostupnú a kvalitnú starostlivosť pre 30 klientov priamo v piešťanskom regióne,“ podčiarkol. Podrobné informácie o verejnom obstarávaní a súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
